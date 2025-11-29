I pazienti oncologici sono impreparati ad affrontare il periodo tra la diagnosi e l’inizio delle cure | un’equipe di medici ha messo a punto la Preabilitazione

Un nuovo sondaggio rivela quanto i pazienti oncologici si sentano impreparati e vulnerabili nel periodo che intercorre tra la diagnosi e l’inizio del trattamento. La ricerca è stata finanziata da Abbott, che ha pubblicato “The Prehabilitation Method”, una guida dedicata a chi affronta una diagnosi oncologica per imparare a utilizzare quel tempo in modo utile, attraverso un percorso di preabilitazione basato su alimentazione, attività fisica e benessere psicologico. Oltre la metà dei partecipanti (56%) non aveva mai sentito parlare di questo approccio. Secondo quanto è emerso dal dossier, dopo l’intervista a 500 adulti che hanno ricevuto una diagnosi di tumore negli ultimi cinque anni, un quarto dei pazienti afferma che nulla avrebbe potuto prepararli alla lunga e angosciante attesa che precede le cure. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

