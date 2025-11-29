Ma di cosa ci stupiamo. Siamo a Natale e a Bruxelles Ursula von der Leyen pensa al presepio. E in perfetta sintonia con le idiozie degli ultimi anni i pastorelli scompaiono sotto i colpi della sinistra islamofila che in Italia scende perfino in piazza per difendere imam espulsi dal Paese perché vicini alla jihad. Non ce la fanno proprio a mettere Gesù nella mangiatoia, il bue e l'asinello, Giuseppe e Maria, quattro pecore, i Re Magi, il fiume col mulino che gira. Insomma tutte quelle cose con cui i cristiani sono cresciuti da bambini. Ci devono mettere il burqa, la kefiah, la Madonna deve essere asiatica o nera, Giuseppe non voglio guardargli sotto la tonaca lgbtq. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I pastorElly del presepe islamista