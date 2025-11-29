I migliori vini italiani sotto i 20 euro premiati dalla guida BereBene 2026

Quifinanza.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova edizione di  BereBene  di Gambero Rosso ha premiato i migliori vini del 2026 sotto i 20 euro. Tenendo conto del miglior rapporto qualità-prezzo, la guida ha identificato 6.000 etichette, le ha valutate e ha premiato le migliori. Come sono stati scelti i migliori vini 2026 sotto i 20 euro. La selezione dei vini premiati da BereBene 2026 tiene conto di piacevolezza, territorialità, equilibrio, carattere di ogni vino. Tutte le etichette selezionate costano al massimo 20 euro. Il limite di prezzo è stato fissato per mantenere la guida accessibile a tutti. La selezione copre tutte le regioni italiane, valorizzando l’eccezionale biodiversità vitivinicola del Paese (vitigni autoctoni, microterritori ricchi di storia, tradizioni locali e competenze tramandate). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

