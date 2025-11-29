I miei primi 80 anni a cuore aperto In un libro le memorie di un cardiochirurgo

Lecceprima.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I miei primi 80 anni a cuore aperto”. Non poteva essere più emblematico il titolo del libro autobiografico scritto dal dottor Massimo Villani, noto per essere stato il fondatore della divisione di Cardiochirurgia dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, da decenni punto di riferimento per i pazienti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

