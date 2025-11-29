I miei primi 80 anni a cuore aperto In un libro le memorie di un cardiochirurgo

Lecceprima.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I miei primi 80 anni a cuore aperto”. Non poteva essere più emblematico il titolo del libro autobiografico scritto dal dottor Massimo Villani, noto per essere stato il fondatore della divisione di Cardiochirurgia dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, da decenni punto di riferimento per i pazienti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

“I miei primi 80 anni a cuore aperto”. In un libro le memorie di un cardiochirurgo - Non poteva essere più emblematico il titolo del libro autobiografico scritto dal dottor Massimo Villani, noto per essere stato il fondatore della divisione di ... lecceprima.it scrive

miei primi 80 anniIl circolo Acli celebra i suoi primi 80 anni - Un traguardo storico, che testimonia l’impegno e la dedizione al servizio della comunità. Riporta primatreviglio.it

Wilma Goich compie 80 anni: “Il mio segreto? Essere single!”/ “Ho escluso le persone negative” - Wilma Goich festeggia i suoi primi 80 anni a La Volta Buona: “Sono felice di questo traguardo, ora vivo come voglio io! Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Miei Primi 80 Anni