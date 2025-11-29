I miei genitori mi hanno dimenticato a Genova quando avevo otto anni Sono saliti in macchina e sono andati via lasciandomi lì | lo rivela Fabio De Luigi

Fabio De Luigi è pieno di progetti. Dal cinema con il ritorno al fianco di Virgina Raffaele il 5 marzo con “ Un bel giorno “, suo quarto film da regista, al teatro per mettere a punto un nuovo spettacolo con due anteprime il 11 e il 12 dicembre all’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia. Infine il sogno nel cassetto un festival di comici. “Si dice che chi fa il nostro lavoro lo faccia perché in qualche modo si è sentito poco visto quando era piccolo: – ha affermato in una intervista a Vanity Fair – se così fosse, io faccio questo lavoro grazie a un piccolo incidente che mi è accaduto, quando i miei genitori mi hanno dimenticato a Genova quando avevo otto anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I miei genitori mi hanno dimenticato a Genova quando avevo otto anni. Sono saliti in macchina e sono andati via lasciandomi lì”: lo rivela Fabio De Luigi

