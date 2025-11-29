I mercatini nel centro di Gissi accendono la magia del Natale
Mercatini di Natale, nel centro di Gissi, domenica 7 dicembre, a partire dalle ore 15. Ci sarà la possibilità di acquistare creazioni artigianali, oggettistica, lavori all'uncinetto, legno e vetroresina, e di gustare tante prelibatezze. Alle ore 17 è prevista l'accensione delle luminarie con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
