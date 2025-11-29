I membri dell’Ordine della Fenice ignorati nei film di Harry Potter che vorremmo vedere nella serie
Il mondo magico di Harry Potter sembra non trovare mai pace. O almeno è così nei libri. I maghi oscuri vogliono costantemente prendere il controllo con qualsiasi mezzo necessario e, per qualche motivo, Albus Silente sembra sempre trovarsi nel mezzo dell’azione. Stringe un forte legame con Grindelwald, che non riesce a liberarsi del suo odio per i Babbani. Quando si presenta l’occasione, scatena una guerra che rischia di distruggere l’intera comunità magica. Silente sa di dover essere pronto la prossima volta che un mago o una strega oltrepassano i limiti, quindi fonda un’organizzazione piena di persone coraggiose che vogliono sempre fare la cosa giusta: l’Ordine della Fenice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
"In una chiesa gremita di fedeli, raccolti in silenziosa preghiera e grati per la protezione della Vergine Maria del Monte Carmelo, i membri del Terz'Ordine hanno rinnovato i loro voti personali, impegnandosi a vivere secondo lo spirito carmelitano e la fedeltà all - facebook.com Vai su Facebook