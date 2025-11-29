I lavoratori di Inditex manifestano davanti a Zara | Riconoscere ai dipendenti il successo del Gruppo

Palermotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le organizzazioni sindacali siciliane Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Sicilia hanno aderito ieri (venerdì 28 novembre) alla mobilitazione europea promossa dal Cae, il Comitato aziendale europeo del Gruppo Inditex (che possiede tra i vari marchi Zara, Bershka, Stradivarius, Pull and Bear). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Anche a Palermo lo sciopero mondiale Inditex, domani manifestazione davanti a Zara - PALERMO – Scoppia la protesta globale dei lavoratori del gruppo Inditex, colosso che conta circa 350 mila dipendenti e sedi in tutto il mondo. Come scrive livesicilia.it

