I lavoratori di Inditex manifestano davanti a Zara | Riconoscere ai dipendenti il successo del Gruppo
Le organizzazioni sindacali siciliane Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Sicilia hanno aderito ieri (venerdì 28 novembre) alla mobilitazione europea promossa dal Cae, il Comitato aziendale europeo del Gruppo Inditex (che possiede tra i vari marchi Zara, Bershka, Stradivarius, Pull and Bear). 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Anche a Palermo lo sciopero mondiale Inditex, domani manifestazione davanti a Zara - PALERMO – Scoppia la protesta globale dei lavoratori del gruppo Inditex, colosso che conta circa 350 mila dipendenti e sedi in tutto il mondo. Come scrive livesicilia.it