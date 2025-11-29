I giovani non bussano più alla porta del futuro | la stanno spalancando | Myrta Merlino nuova portavoce del Change The World Model United Nations

Myrta Merlino è la nuova portavoce del programma internazionale del Change The World Model United Nations. La prestigiosa iniziativa che in queste ore, e fino al 28 novembre, porterà a Parigi oltre mille studenti da tutta Europa e dal mondo per discutere il futuro dell’istruzione come motore di sostenibilità e cooperazione globale, avrà quindi una nuova figura di rilievo del giornalismo europeo a coordinarne i lavori. Con lei, peraltro, sul palco, della kermesse parigina ci saranno Fausto Bertinotti, lo chef Guy Martin, Salvatore Carrubba, Serge Telle, Catherine Colonna, Giampiero Massolo, Marco Tardelli, oltre ad esponenti della diplomazia, della cultura e del giornalismo internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

