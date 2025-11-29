I due funerali di don Marcello Farina | quando e dove saranno
La scomparsa di don Marcello Farina, spentosi ieri, venerdì 28 novembre, all’età di 85 anni all’ospedale di Tione a seguito dell’aggravarsi delle sue (purtroppo già precarie) condizioni di salute, ha lasciato esterrefatta tutta Trento e gran parte della provincia.Il cordoglio della Provincia e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
