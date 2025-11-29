I dirigenti pubblici chiedono l’IA al lavoro | Inserire la disciplina nel contratto Sia un aiuto non un sostituto

La ricerca SWG condotta per Codirp su oltre 1.200 dirigenti pubblici delle aree Istruzione, Ricerca, Sanità e Enti Statali rivela un atteggiamento prevalentemente positivo verso l'intelligenza artificiale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

