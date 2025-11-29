I commercianti accendono il Natale in via Stellato
I commercianti di San Prisco ‘accendono’ il Natale in via Stellato. Una delle strade più gettonate della città, snodo di collegamento tra i Comuni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere e anche quella che conta il maggior numero di attività commerciali, è stata illuminata a festa con addobbi e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NATALE ++ Iniziativa dei commercianti, che lanciano anche un contest fotografico sui social: «Valorizziamo i negozi di prossimità» - facebook.com Vai su Facebook
Firenze si illumina: via Tornabuoni e il quadrilatero dell’alta moda accendono il Natale - In via Tornabuoni, cuore pulsante dello shopping di alta moda, le luminarie di Natale sono state ... Secondo gonews.it
Si accendono le luci di Natale su via Gioberti e Ponte Vecchio - L'attivissima strada inaugura le proprie luminarie oggi (19 novembre) alle ore 18, il ponte dei gioielli il 21 ... Si legge su nove.firenze.it
Degrado in Via Alto Adige, un cantiere infinito per i commercianti - A un passo dal luccichio e dalla folla di piazza Walther via Alto Adige è sbarrata ai turisti, anche questo Natale. Da rainews.it