I 15 migliori podcast sulla montagna
I podcast sulla montagna non sono esattamente un caso isolato o una nicchia, anzi. Negli ultimi anni, infatti, questo ambiente naturale e umano è tornato al centro della scena in ogni ambito. Non è più solo il regno dello sci, dei rifugi affollati a dicembre e delle settimane bianche organizzate all’ultimo minuto: oggi la montagna è diventata un luogo da vivere dodici mesi l’anno. D’estate si riempie di trekking, trail running, cammini panoramici e weekend di fuga dall’asfalto rovente; d’inverno si trasforma nel solito parco giochi di piste, ciaspolate e sport. Insomma, c’è una vera e propria riscoperta dell’alta quota, spinta dalla voglia di natura, spazio, silenzio - e magari da un po’ di detox urbano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
