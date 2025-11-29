Hong Kong salvate 144 persone dopo l’incendio | ancora 150 i dispersi

(Adnkronos) – Almeno 144 delle persone inizialmente considerate disperse dopo il devastante incendio che ha colpito il complesso residenziale di Hung Fuk Court, nel distretto di Tai Po a Hong Kong, sono state ritrovate in salvo. Lo ha reso noto il vice commissario di polizia Lam Man-han citato dal South China Morning Post, precisando che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

