Hong Kong in centinaia rendono omaggio alle vittime del rogo del grattacielo

I residenti di Hong Kong hanno deposto fiori in omaggio a coloro che hanno perso la vita nell’incendio di tre giorni fa che ha distrutto un complesso residenziale. Famiglie con bambini piccoli, gruppi di adolescenti, coppie e anziani sono stati tra coloro che sono accorsi sul posto per rendere omaggio. I vigili del fuoco di Hong Kong hanno trovato decine di altri corpi in un grattacielo dopo che l’enorme rogo ha travolto sette edifici. Il bilancio delle vittime è salito a 128, molti dei quali risultano ancora dispersi. Le autorità hanno detto che gli allarmi antincendio nel complesso, che ospitava molte persone anziane, non hanno suonato durante l’incendio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hong Kong, in centinaia rendono omaggio alle vittime del rogo del grattacielo

