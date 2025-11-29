Hong Kong il racconto di un sopravvissuto | Ho sentito la morte molto vicina
Sono almeno 128 le persone morte nel gigantesco incendio che mercoledì ha avvolto 7 edifici di un complesso di Hong Kong. Diversi ancora i dispersi. Il complesso ospitava circa 4.800 residenti, alcuni dei quali avevano sollevato preoccupazioni in merito alla sicurezza dei lavori di ristrutturazione più di un anno prima del rogo.La polizia ha arrestato tre uomini di un’impresa edile con l’accusa di omicidio colposo e grave negligenza. Ora sono fuori su cauzione. In manette altri sette uomini e una donna nell’ambito di un’indagine per corruzione. “Ho sentito la morte vicino a me. Ero terrorizzato, impotente”, racconta William Li uno dei pochi sopravvissuti all’incendio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
