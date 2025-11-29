Hollywood l’arte nascosta dietro i film cult | Lauri Gaffin la donna che costruisce i set e poi li distrugge
La mission del mio lavoro è costruire installazioni temporanee, mondi e ambienti che durano il tempo di un ciak» racconta la scenografa Lauri Gaffin, una leggenda del cinema americano che gli ultimi 35 anni di vita li ha trascorsi più sul set che a casa sua. «Una volta realizzato» continua «il set è un’opera d’arte che viaggia con il racconto cinematografico e che viene smantellato e distrutto nel mezzo delle riprese, specie nei film di azione, a nel migliore dei casi alla fine. L’unica testimonianza che resta di un lavoro pazzesco durato settimane, a volte mesi, sono le immagini catturate dai cameraman durante la sua breve esistenza». 🔗 Leggi su Panorama.it
