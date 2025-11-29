Ho subito violenza psicologica per anni mi accontentavo e subivo Sono ferite senza cicatrice | Delia si commuove a X Factor 2025 e va in Finalissima

Una delle finaliste di X Factor 2025, Delia, ha rivelato durante la Semifinale di essere stata vittima di una relazione difficile. Proprio prima di cantare “ Sei Bellissima” di Loredana Bertè, performance che le ha consentito di superare la Semifinale, ha rivelato di aver vissuto momenti intensi che l’hanno segnata. “Ho subito violenza psicologica per anni, mi accontentavo e subivo – ha raccontato la cantautrice siciliana -. È capitato che un’illusione e l’umiliazione diventassero una routine, Sono ferite che, quando le guardi, non hanno ancora una cicatrice”. Un capitolo dunque ancora non chiuso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho subito violenza psicologica per anni, mi accontentavo e subivo. Sono ferite senza cicatrice”: Delia si commuove a X Factor 2025 e va in Finalissima

