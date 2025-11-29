Città della Pieve, il ritrovamento dei corpi nella villetta di via Sardegna. È stata una mattina di terrore quella vissuta a Po’ Bandino, piccola frazione di Città della Pieve, dove i carabinieri hanno rinvenuto i corpi senza vita di un uomo di 58 anni e della compagna di 59 intorno alle 12:00 di sabato 29 novembre. Entrambi conviventi, entrambi noti nella comunità locale, sono stati trovati all’interno della loro abitazione al civico 17 di via Sardegna. L’intervento dei militari è scattato in pochi minuti, ma la tragedia si era già consumata. Le due vittime giacevano al piano terra della villetta, colpite da arma da fuoco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

'Ho deciso di fare una follia': coppia trovata morta in casa a Po' Bandino, ipotesi femminicidio-suicidio