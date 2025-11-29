Ho cantato in un manicomio perché ero una degli ospiti | Loredana Bertè spiazza a The Voice Senior

Fuori programma ironico a “The Voice Senior”. Uno dei coach Clementino, ieri sera durante la messa in onda del programma su Rai Uno venerdì 28 novembre, ha chiesto ai colleghi Rocco Hunt, Nek, Arisa e Loredana Bertè se avevano mai cantante in un carcere. Le risposte positive sono state diverse, poi però Loredana Bertè ha esclamato: “Io ho cantato in un manicomio”. E quando Clementino ha chiesto all’artista il perché lei non si è sottratta: “Ero una degli ospiti”, strappando l’applauso e l’affetto generale. La cantautrice non ha mai fatto mistero di aver attraversato momenti difficili a causa della salute mentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

