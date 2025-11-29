Hiv nel 2025 a Piacenza dieci nuovi casi | il preservativo resta lo strumento più efficace
Il 1 dicembre, come ogni anno, il mondo si ferma per ricordare che l’Aids esiste ancora e che la prevenzione resta la nostra arma più potente. Anche Piacenza sarà in prima linea: l’Azienda Usl e il 118, insieme al Comune di Piacenza, della Croce Rossa, de La Ricerca e di Arcigay, hanno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altre letture consigliate
Partecipata presentazione al PalabancaEventi del libro di Emanuele Galba "Se non ci fosse stata Cronaca" - Il racconto di dieci anni di pluralismo dell'informazione. Scopri di più al link urly.it/31cssm #BancadiPiacenza - facebook.com Vai su Facebook
Dieci nuovi casi di Aids “Prevenzione fondamentale, e non c’è solo il preservativo” - Il 1 dicembre, come ogni anno, il mondo si ferma per ricordare che l’Aids esiste ancora e che la prevenzione resta la nostra arma più potente. Si legge su piacenzasera.it
Sanità: E-R, nuovi casi Hiv calati del 46,5% dal 2006 al 2024 - Romagna le nuove diagnosi di infezione da Hiv tra i residenti sono diminuite del 46,5% negli ultimi 19 anni, passando da 368 nel 2006 a 197 nel 2024. Come scrive msn.com