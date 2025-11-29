Hiv in Emilia-Romagna | -46,5% di nuovi casi ma ancora troppe diagnosi tardive
Il numero di nuove diagnosi di infezione da Hiv in Emilia-Romagna continua a diminuire e registra un calo significativo negli ultimi due decenni. Secondo i dati diffusi dalla Regione in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, dal 2006 al 2024 la riduzione è stata del 46,5%, passando da. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
EMILIA ROMAGNA, ANAS: A PARTIRE DAL 29 NOVEMBRE LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA SS67 "TOSCO ROMAGNOLA" E DELLA SS16 “ADRIATICA” NEL COMUNE DI RAVENNA - facebook.com Vai su Facebook
#Agricoltura. L’ #EmiliaRomagna vince il Premio “Buone Pratiche dell’Italia Rurale” con l’ #agrinido ‘Grappolino’ di Modena. @AlessioMammi: “Un modello nazionale di agricoltura sociale, servizi innovativi e qualità educativa” La #notizia regioneer.it/Agrinid Vai su X
Hiv in Emilia-Romagna: -46,5% di nuovi casi, ma ancora troppe diagnosi tardive - Romagna conferma un trend di riduzione dei nuovi casi HIV tra i più significativi in Italia, ma la sfida più urgente resta anticipare le diagnosi. Secondo bolognatoday.it
Sanità: E-R, nuovi casi Hiv calati del 46,5% dal 2006 al 2024 - Romagna le nuove diagnosi di infezione da Hiv tra i residenti sono diminuite del 46,5% negli ultimi 19 anni, passando da 368 nel 2006 a 197 nel 2024. Si legge su msn.com
Giornata mondiale contro l'Aids: in Emilia-Romagna continua a diminuire il numero di nuovi casi da hiv - Al via la nuova campagna di comunicazione della Regione per tenere alta l’attenzione sul tema ... Riporta msn.com