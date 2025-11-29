Hiv e Aids in Piemonte | i dati le diagnosi la prevenzione e i centri a cui fare riferimento

Il 1° dicembre si celebra in tutto il mondo la giornata di lotta all’AIDS per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dell’accesso precoce alle cure. “Superare le difficoltà, trasformare la risposta all’AIDS” è lo slogan che UNAIDS (United Nations Programme on HIVAIDS) ha scelto per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

In vista della Giornata Mondiale contro l’AIDS, l’ASL AL promuove iniziative di prevenzione e informazione: test HIV gratuiti e anonimi il 1° dicembre, outreach per i giovani il 29 novembre e una rete di locali che diffonde il messaggio della campagna “Chi si a - facebook.com Vai su Facebook

Giornata mondiale contro l’AIDS: i numeri del Piemonte obbligano a non abbassare lo sguardo - Dal lieve aumento delle nuove diagnosi ai casi tardivi: perché il 1° dicembre resta un appuntamento essenziale per prevenzione, consapevolezza e accesso alle cure ... Segnala giornalelavoce.it

Aids, prevenire è facile: in Piemonte e a Cuneo test gratuiti e accesso diretto ai centri - In caso di dubbi o di sintomi, è possibile rivolgersi ai Centri MST - Come scrive cuneocronaca.it

Ad Asti test gratuiti e anonimi per HIV e sifilide in vista della Giornata mondiale contro l’AIDS - Negli ultimi anni in Italia si è registrato un aumento preoccupante delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST). Lo riporta atnews.it