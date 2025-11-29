Hamilton fuori in Q1 poi in conferenza dice nove parole Leclerc furioso con Sainz
Dopo la deludente prestazione di Las Vegas, l’inglese partirà 18°, Leclerc, 9°. Il monegasco: "Questo weekend faremo fatica. Sainz? Scorretto, farò lo stesso con lui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
?SQ1 QATAR - È clamoroso, Hamilton subito fuori. Gli eliminati : 16º - Ocon 17º - Lawson 18º - Hamilton 19º - Gasly 20º - Colapinto #f1 #QatarGP #lewishamilton #motorpaddock365 - facebook.com Vai su Facebook
#F1 #FUnoAT #QatarGP Una #Ferrari pessima sulle gomme che non riesce a trovare la giusta aderenza per ottimizzare il rendimento: #Hamilton ancora fuori in Q1, #Leclerc e solo nono. Serve uno studio mirato sulle coperture ? @berrageiz Vai su X
Hamilton ancora fuori in Q1: 18° nelle qualifiche Sprint di Lusail - Una settimana dopo il GP di Las Vegas, il britannico non è riuscito a classificarsi tra i primi quindici per poter accedere alla SQ2 ... Riporta formulapassion.it
F1 GP Qatar | Ferrari, Hamilton fuori nella SQ1: “Macchina difficile, come sempre” - Continua il periodo disastroso di Lewis Hamilton, fuori in Q1 nelle qualifiche Sprint del Gran Premio del Qatar. Lo riporta msn.com
F1, Gp Las Vegas: Norris conquista la pole sul bagnato. Disastro Ferrari, Hamilton fuori già nel Q1 | La griglia di partenza - Colpi di scena a non finire, ma alla fine la pole è dell’uomo più costante di questo finale di ... Scrive ilfattoquotidiano.it