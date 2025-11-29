Hai un biglietto per Olimpiadi o Paralimpiadi? A dicembre puoi sciare a prezzi scontati in Lombardia

'Ski’n december 2025', l'iniziativa rivolta ai giovani, promossa da Regione Lombardia in collaborazione con Skin Lombardia è stata illustrata in conferenza stampa dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Federica Picchi. Presenti, tra gli altri, Iacopo Mazzetti della. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Scopri altri approfondimenti

? PROMO BLACK FRIDAY!? 20% di sconto sui biglietti per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 qui https://tickets.milanocortina2026.org/search/?affiliate=26K Ma c'è di più!? Approfitta della promo sullo Skipass:? ? Hai tempo fino a sabato a - facebook.com Vai su Facebook

Locatelli, sogno le Olimpiadi e le Paralimpiadi nello stesso periodo - Mi immagino che un domani sotto l'egida delle Olimpiadi si possano svolgere le Paralimpiadi seppur in maniera separata e distinta, con ... Secondo ansa.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, a 100 giorni dalle Paralimpiadi. Varnier (CEO): «Le Paralimpiadi devono lasciare un’eredità culturale, non solo infrastrutture» - A cento giorni dal via delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, l’Italia si prepara ad accogliere fino a 665 atleti provenienti da oltre 50 Paesi. Segnala msn.com

Manca pochissimo alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e la tensione è palpabile, cosa hanno detto Roberta Metsola e Giovanni Malagò - Pochi mesi per far sì che l'Italia sia veramente pronta per questo grande evento che riporta i Giochi invernali ... Scrive wired.it