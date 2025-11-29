Hai bottoni spaiati nel cassetto? Allora possiedi un vero tesoro
Ti è mai capitato di cercare disperatamente un bottone per quella camicia preferita, oppure di buttare un capo ancora buono solo perché mancava quella piccola chiusura? Nel frattempo, continui a comprare decorazioni e bijoux che costano tanto ma durano poco. Il vero problema non sono i bottoni spaiati: è credere che non servano a nulla. La maggior parte di noi ha una collezione casuale di bottoni diversi per dimensione, forma e materiale. Provengono da vestiti dismessi o dalle bustine di ricambio che non abbiamo mai aperto. Questo disordine ci fa perdere tempo quando serve davvero qualcosa, e ci spinge a sostituire oggetti ancora utilizzabili per dettagli minimi. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mia madre ha collezionato per anni quella che tutti chiamavano “cianfrusaglie”. Sai, quel tipo di oggetti: perline di plastica da negozio di hobbistica, orecchini spaiati, bottoni smaltati, brillantini caduti da chissà dove… cose che la maggior parte delle persone a - facebook.com Vai su Facebook
Hai dei vecchi calzini spaiati? Non gettarli via, puoi creare dei simpaticissimi burattini fai da te - Anziché gettarli via, ti suggeriamo di trasformarli in tanti personaggi diversi, che potrai utilizzare per inscenare uno spettacolo insieme ai ... Lo riporta greenme.it
Hai tanti bottoni inutilizzati? Recuperali per creare meravigliosi lavoretti e decorazioni di Natale - I bottoni possono sempre tornare utili e anche nell’ambito del riciclo creativo vengono spesso utilizzati per via delle loro infinite potenzialità. greenme.it scrive