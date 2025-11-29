Guintoli ex MotoGP alla Maratona di Londra | correrà in tuta da pilota per ricordare il figlio morto

L'iridato Superbike 2014 sta raccogliendo soldi da donare a due fondazioni per la lotta contro il cancro: "Non ho mai corso una maratona, ma è una causa fantastica". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Guintoli, ex MotoGP, alla Maratona di Londra: correrà in tuta da pilota per ricordare il figlio morto

