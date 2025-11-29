Guintoli alla Maratona di Londra in tuta da pilota per ricordare il figlio morto

Golssip.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il francese, iridato Superbike 2014 e una lunga carriera nel Motomondiale, sta raccogliendo fondi per la lotta contro il cancro. 🔗 Leggi su Golssip.it

guintoli alla maratona di londra in tuta da pilota per ricordare il figlio morto

© Golssip.it - Guintoli alla Maratona di Londra in tuta da pilota per ricordare il figlio morto

guintoli maratona londra tutaGuintoli, ex MotoGP, alla Maratona di Londra: correrà in tuta da pilota per ricordare il figlio morto - L'iridato Superbike 2014 sta raccogliendo soldi da donare a due fondazioni per la lotta contro il cancro: "Non ho mai corso una maratona, ma è una causa fantastica" ... Scrive msn.com

