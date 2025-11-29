Guintoli alla Maratona di Londra in tuta da pilota per ricordare il figlio morto

Il francese, iridato Superbike 2014 e una lunga carriera nel Motomondiale, sta raccogliendo fondi per la lotta contro il cancro. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Guintoli alla Maratona di Londra in tuta da pilota per ricordare il figlio morto

