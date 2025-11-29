Guintoli alla Maratona di Londra in tuta da pilota per ricordare il figlio morto

Golssip.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il francese, iridato Superbike 2014 e una lunga carriera nel Motomondiale, sta raccogliendo fondi per la lotta contro il cancro. 🔗 Leggi su Golssip.it

guintoli alla maratona di londra in tuta da pilota per ricordare il figlio morto

© Golssip.it - Guintoli alla Maratona di Londra in tuta da pilota per ricordare il figlio morto

Leggi anche questi approfondimenti

guintoli maratona londra tutaSylvain Guintoli in tuta di pelle alla Maratona di Londra - Una notizia che intenerisce: in memoria del figlio Luca, morto di cancro a soli sei anni nel luglio scorso, Sylvain si mette in mostra. Secondo msn.com

guintoli maratona londra tutaSBK, Guintoli correrà la Maratona di Londra 2026 in tuta di pelle in memoria di Luca - SBK: Sylvain percorrerà i mitici 42,195 Km in compagnia delle due figlie, Alicia e Layla per raccogliere fondi per PASIC e Young Lives vs Cancer. Lo riporta gpone.com

guintoli maratona londra tutaGuintoli, ex MotoGP, alla Maratona di Londra: correrà in tuta da pilota per ricordare il figlio morto - L'iridato Superbike 2014 sta raccogliendo soldi da donare a due fondazioni per la lotta contro il cancro: "Non ho mai corso una maratona, ma è una causa fantastica" ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Guintoli Maratona Londra Tuta