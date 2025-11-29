Guintoli alla Maratona di Londra in tuta da pilota per ricordare il figlio morto

Il francese, iridato Superbike 2014 e una lunga carriera nel Motomondiale, sta raccogliendo fondi per la lotta contro il cancro. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Guintoli alla Maratona di Londra in tuta da pilota per ricordare il figlio morto

Leggi anche questi approfondimenti

Guintoli, ex MotoGP, alla Maratona di Londra: correrà in tuta da pilota per ricordare il figlio morto - facebook.com Vai su Facebook

Sylvain Guintoli in tuta di pelle alla Maratona di Londra - Una notizia che intenerisce: in memoria del figlio Luca, morto di cancro a soli sei anni nel luglio scorso, Sylvain si mette in mostra. Secondo msn.com

SBK, Guintoli correrà la Maratona di Londra 2026 in tuta di pelle in memoria di Luca - SBK: Sylvain percorrerà i mitici 42,195 Km in compagnia delle due figlie, Alicia e Layla per raccogliere fondi per PASIC e Young Lives vs Cancer. Lo riporta gpone.com

Guintoli, ex MotoGP, alla Maratona di Londra: correrà in tuta da pilota per ricordare il figlio morto - L'iridato Superbike 2014 sta raccogliendo soldi da donare a due fondazioni per la lotta contro il cancro: "Non ho mai corso una maratona, ma è una causa fantastica" ... Si legge su msn.com