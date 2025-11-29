Guidavano senza aver mai conseguito la patente | scattano maxi multe e sequestro dei mezzi

Agrigentonotizie.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 30 anni e un ragazzo di 25 anni sono stati fermati dalla polizia locale mentre circolavano in città senza aver mai conseguito la patente di guida. La prima è stato fermata in via Pirandello: la sua auto era messa in modo tale da bloccare la circolazione nella stretta via, parallela. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

