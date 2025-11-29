GUIDA TV 29 NOVEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:25 01:35 Ballando con le Stelle Sottovoce e Dintorni Talent Talk Show Rai2 21:20 23:00 S.W.A.T. 1ªTv Il Sabato al 90° Serie Tv Talk Show Rai3 21:25 23:20 Indovina chi Viene a Cena Blob Inchieste Video-frammenti Rete 4 21:35 23:35 Commando Codice: Swordfish Film Film Canale 5 21:30 00:50 Tu Si Que Vales Tg5 Speciale Talent Rubrica Italia 1 21:30 23:40 Le Streghe Dark Shadows Film Film La7 20:35 00:00 In Altre Parole Grantchester Talk Show Serie Tv Tv8 22:10 23:30 4 Ristoranti R 4 Ristoranti R Talent Talent Nove 21:30 00:00 Accordi & Disaccordi Accordi & Disaccordi R Talk Show Talk Show

