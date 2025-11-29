In Elden Ring, la personalizzazione delle armi rappresenta un elemento chiave per adattare l’equipaggiamento alle strategie di gioco. Questo processo si basa sull’uso di strumenti chiamati Whetblades, che consentono di modificare le affinità delle armi, alterandone le scalature di danno e aggiungendo effetti elementali o caratteristici. La possibilità di scegliere tra diverse tipologie di affinità permette ai giocatori di ottimizzare le proprie armi in modo versatile e personalizzato, creando build più efficaci e coerenti con il proprio stile di gioco. come modificare le affinità delle armi in elden ring. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Guida alle posizioni delle whetblade in elden ring e come usarle