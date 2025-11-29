Guerra Ucraina news in diretta | si dimette Yermak doveva partecipare ai negoziati Droni russi su Kiev nella notte

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i negoziati sul piano di pace in Ucraina, mentre nel Paese si dimette Yermak, consigliere e braccio destro Zelensky. Nella notte droni russi su Kiev. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

guerra ucraina news direttaGuerra Ucraina, news in diretta: si dimette Yermak, doveva partecipare ai negoziati. Droni russi su Kiev nella notte - Le notizie di oggi sulla guerra in Ucraina e i negoziati per raggiungere un accordo sul piano di pace. Secondo fanpage.it

guerra ucraina news direttaGuerra Russia-Ucraina, si dimette capo staff Zelensky dopo perquisizioni dell’autorità anticorruzione, proseguono i negoziati di pace: news in diretta - Le notizie di oggi sulla guerra tra Ucraina e Russia: proseguono i negoziati per trovare un accordo su un piano di pace, ma Mosca chiede la resa delle ... Come scrive fanpage.it

guerra ucraina news direttaUcraina, Zelensky rimuove il suo braccio destro e capo negoziatore della pace travolto dallo scandalo corruzione - Andriy Yermak, fidato consigliere del presidente, si è dimesso. Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Guerra Ucraina News Diretta