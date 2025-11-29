Guerra Ucraina news in diretta | si dimette Yermak doveva partecipare ai negoziati Droni russi su Kiev nella notte
Proseguono i negoziati sul piano di pace in Ucraina, mentre nel Paese si dimette Yermak, consigliere e braccio destro Zelensky. Nella notte droni russi su Kiev. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
#Ucraina | La Francia condanna il fatto che la Russia prenda di mira i giornalisti nel quadro della sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Gli attacchi con droni si moltiplicano, rendendo il terreno ancora più pericoloso o addirittura impraticabile ? Vai su X
Guerra in Ucraina, Tajani: "Trump farà di tutto per tregua, vuole Nobel per la Pace" - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina, news in diretta: si dimette Yermak, doveva partecipare ai negoziati. Droni russi su Kiev nella notte - Le notizie di oggi sulla guerra in Ucraina e i negoziati per raggiungere un accordo sul piano di pace. Secondo fanpage.it
Guerra Russia-Ucraina, si dimette capo staff Zelensky dopo perquisizioni dell’autorità anticorruzione, proseguono i negoziati di pace: news in diretta - Le notizie di oggi sulla guerra tra Ucraina e Russia: proseguono i negoziati per trovare un accordo su un piano di pace, ma Mosca chiede la resa delle ... Come scrive fanpage.it
Ucraina, Zelensky rimuove il suo braccio destro e capo negoziatore della pace travolto dallo scandalo corruzione - Andriy Yermak, fidato consigliere del presidente, si è dimesso. Secondo quotidiano.net