Guardate Aria ma come si fa? Diletta Leotta la figlia di 2 anni con lei | polemica

Caffeinamagazine.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Portare una bambina così piccola in uno stadio affollato e rumoroso può sembrare, a prima vista, un gesto tenero e familiare. E infatti il nuovo post Instagram di Diletta Leotta, in cui la conduttrice appare con la piccola Aria in braccio mentre raggiunge il compagno Loris Karius sul prato per un saluto post-partita, nasce probabilmente con questa intenzione. Tuttavia, nel giro di poche ore, quel carosello di immagini ha acceso una polemica furiosa sui social, trasformando una scena privata in un caso pubblico che divide e fa discutere. Tra le foto pubblicate, una in particolare ha attirato l’attenzione: il volto della bambina, tutt’altro che rilassato, appare contratto, quasi spaventato dal frastuono dello stadio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

