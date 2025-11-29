Guarda come Vicario urlatore regala al Fulham un secondo gol in sei minuti
2025-11-29 22:23:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il portiere del Tottenham Hotspur Guglielmo Vicario ha regalato un secondo gol al Fulham mentre i Cottagers si sono portati in vantaggio di due gol nello scontro di Premier League di sabato sera. Vicario ha potuto fare ben poco per respingere il tiro deviato di Kenny Tete a soli quattro minuti dall’inizio della partita al Tottenham Hotspur Stadium. Tuttavia, lo stopper degli Spurs ha potuto guardare solo se stesso dopo essere corso fuori porta per impedire un attacco del Fulham, solo per il suo passaggio per raggiungere Josh King. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
