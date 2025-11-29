Guai per Carlo Conti difficoltà a comporre il cast di Sanremo 2026 | ecco chi ha detto no nomi importantissimi

Carlo Conti fatica a chiudere il cast di Sanremo 2026: molti Big avrebbero detto no mentre le candidature inviate superano un numero spropositato. Ecco chi potrebbe esserci e chi, invece, avrebbe già rifiutato. Leggi anche: Che caos a Sanremo 2026, delusione per Conti: molti bis si sono tirati indietro e il motivo è assurdo! Sanremo 2026 non è ancora iniziato, ma dietro le quinte la tensione sembra già altissima. Carlo Conti, tornato al timone del Festival dopo gli anni di Amadeus, starebbe incontrando non poche difficoltà nel comporre il cast dei Big in gara. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, numerosi artisti di primissima fascia avrebbero declinato l’invito, un dato che segna una netta inversione di tendenza rispetto allo scorso anno, quando i sì dei grandi nomi erano arrivati in massa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

