Guai per Carlo Conti difficoltà a comporre il cast di Sanremo 2026 | ecco chi ha detto no nomi importantissimi
Carlo Conti fatica a chiudere il cast di Sanremo 2026: molti Big avrebbero detto no mentre le candidature inviate superano un numero spropositato. Ecco chi potrebbe esserci e chi, invece, avrebbe già rifiutato. Leggi anche: Che caos a Sanremo 2026, delusione per Conti: molti bis si sono tirati indietro e il motivo è assurdo! Sanremo 2026 non è ancora iniziato, ma dietro le quinte la tensione sembra già altissima. Carlo Conti, tornato al timone del Festival dopo gli anni di Amadeus, starebbe incontrando non poche difficoltà nel comporre il cast dei Big in gara. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, numerosi artisti di primissima fascia avrebbero declinato l’invito, un dato che segna una netta inversione di tendenza rispetto allo scorso anno, quando i sì dei grandi nomi erano arrivati in massa. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Carlo Conti, 'a Sanremo 26 big ma potrebbero diventare 28' - 600 canzoni e ne devo scegliere quest'anno 26" fra i Big, "diventeranno 28 forse, lo scorso anno dovevano essere 26 e le ho portate a 30 perché ... Lo riporta ansa.it
Carlo Conti, 'non riuscirò a stare nei 26 Big, forse 28 o 30' - "Non credo di riuscire a stare nei 26 Big come previsto dal Regolamento, ma di arrivare a 28". ansa.it scrive