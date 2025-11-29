Griglia di partenza F1 GP Qatar 2025 | risultati e classifica qualifich
Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Qatar, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 30 novembre, che potrebbe anche decidere la lotta per la conquista del titolo iridato Di seguito la griglia di partenza del GP del Qatar 2025 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1. GRIGLIA DI PARTENZA GP QATAR F1 2025. CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP QATAR F1 2025. Q3 Q2 Q1. 🔗 Leggi su Oasport.it
