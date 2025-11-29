Griglia di partenza F1 GP Qatar 2025 | Piastri in pole 5° Antonelli Leclerc in quinta fila Hamilton quartultimo
Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Qatar, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 30 novembre, che potrebbe anche decidere la lotta per la conquista del titolo iridato. Notte fonde per Lewis Hamilton: il britannico fatica sempre di più al volante della Ferrari e anche in Medio Oriente non è riuscito a trovare il giusto feeling con la vettura, venendo eliminato addirittura nel Q1. Il sette volte Campione del Mondo scatterà dalla penultima fila: desolante 17ma piazza per il ribattezzato Re Nero, chiamato a un’improbabile risalite. 🔗 Leggi su Oasport.it
