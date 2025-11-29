Greta Thunberg insulta l' Italia | Il vostro fott*** governo fascista

Greta Thunberg insulta l'esecutivo italiano. "Potrei dirvi nel dettaglio quanta repulsione provi e quanto devastata io mi senta ogni volta che penso ai criminali di guerra al comando, incluso il vostro fo***o governo fascista", urla dal palco del corteo pro-Pal di Roma. Qui l'attivista svedese se la prende con il Paese: "Non potete aspettare che ogni palestinese sia ucciso per mostrare solidarietà. 'L'Italia è uno dei paesi più complici in questo genocidio. Quindi voi avete la responsabilità di continuare a scendere in strada e boicottare. Insieme blocchiamo tutto". Poi, in riferimento alla Flotilla: "La Global Sumud rappresenta la prova concreta del fallimento di un sistema costruito sullo sfruttamento e sulla deumanizzazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

