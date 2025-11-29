Greta Thunberg arrivata a Università Roma Tre ad accoglierla Francesca Albanese

Lapresse.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Greta Thunberg è arrivata alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre assieme all’attivista della Global Sumud Flotilla Thiago Avila e al Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali per il convengo ‘Rebuild Justice-Ricostruire la giustizia’. L’attivista è stata accolta dalla relatrice speciale ONU per i Territori palestinesi occupati, F rancesca Albanese, e dalla standing ovation dell’aula magna Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

greta thunberg arrivata a universit224 roma tre ad accoglierla francesca albanese

© Lapresse.it - Greta Thunberg arrivata a Università Roma Tre, ad accoglierla Francesca Albanese

Argomenti simili trattati di recente

greta thunberg arrivata universit224Greta Thunberg arrivata a Università Roma Tre, ad accoglierla Francesca Albanese - Greta Thunberg è arrivata alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre assieme all’attivista della Global Sumud Flotilla Thiago Avila e al ... Scrive lapresse.it

greta thunberg arrivata universit224Greta Thunberg a Roma incontra Francesca Albanese - Greta Thunberg è arrivata alla facoltà di Gurisprudenza dell'Università Roma Tre assieme all'attivista della Gobal Sumud Flotilla Thiago Avila e al Collettivo ... Come scrive msn.com

greta thunberg arrivata universit224Greta Thunberg coi portuali di Genova sostiene lo sciopero Usb: “Europa sulla strada sbagliata, ha scelto il riarmo” - L'attivista svedese insieme ai portuali genovesi contro il transito di armi nei porti a sostegno dello sciopero Usb ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Greta Thunberg Arrivata Universit224