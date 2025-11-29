Greta Thunberg al corteo proPal a Roma | Governo italiano fascista complice del genocidio

Un corteo «contro i criminali di guerra», compreso «il governo italiano fascista, tra i principali complici del genocidio». Sono le dure accuse lanciate dal palco in piazza San Giovanni dall’attivista Greta Thunberg, tra i leader della manifestazione di Roma per dire «no all’economia di guerra e per la Palestina libera». Tra le strade della capitale hanno sfilato svariate migliaia di persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Greta Thunberg al corteo proPal a Roma: "Governo italiano fascista, complice del genocidio"

