Greta Thunberg a Roma incontra Francesca Albanese
Greta Thunberg è arrivata alla facoltà di Gurisprudenza dell’Università Roma Tre assieme all’attivista della Gobal Sumud Flotilla Thiago Avila e al Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali per il convengo ‘Rebuild Justice-Ricostruire la gisutizia’. L’attivista è stata accolta dalla relatrice speciale ONU per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, e dalla standing ovation dell’aula magna Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Oggi Greta Thunberg è a Genova. Ed una cosa è certa: anche una svedese si deve coprire per bene quando tira quel nostro vento freddo e umido della Lugubria Credits foto: Paola Popa e Mentelocale Genova - facebook.com Vai su Facebook
L'attivista brasiliano è stato tra gli organizzatori della Flotilla: "I governi di estrema destra vogliono criminalizzare i movimenti sociali e i sindacati". Con lui a Genova anche Francesca Albanese e Greta Thunberg lespresso.it/c/attualita/20… Vai su X
Manifestazione per Gaza oggi a Roma, il corteo in diretta: attese in piazza Francesca Albanese e Greta Thunberg - In diretta il corteo nazionale da Roma contro il riarmo e il genocidio in Palestina: dalle ore 14 la manifestazione prende il via da Porta San Paolo per ... Secondo fanpage.it
Greta Thunberg coi portuali di Genova sostiene lo sciopero Usb: “Europa sulla strada sbagliata, ha scelto il riarmo” - L'attivista svedese insieme ai portuali genovesi contro il transito di armi nei porti a sostegno dello sciopero Usb ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Greta Thunberg incontra gli operai in protesta de L'Alba ed il Collettivo GKN - Ospite d'eccezione per i lavoratori pakistani in presidio permanente davanti alla stireria L'Alba di Montemurlo: stamani 27 novembre hanno infatti ricevuto la visita di Greta Thunberg. Secondo firenzetoday.it