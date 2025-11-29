Greta Thunberg a Roma incontra Francesca Albanese

Greta Thunberg è arrivata alla facoltà di Gurisprudenza dell’Università Roma Tre assieme all’attivista della Gobal Sumud Flotilla Thiago Avila e al Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali per il convengo ‘Rebuild Justice-Ricostruire la gisutizia’. L’attivista è stata accolta dalla relatrice speciale ONU per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, e dalla standing ovation dell’aula magna Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

