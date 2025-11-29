AGI - Greta Thunberg è arrivata al corteo di Roma per protestare per la Palestina e contro la finanziaria del governo Meloni. L'attivista svedese è salita sul carro di testa insieme all'attivista brasiliano Thiago Avila. Il corteo, che vede già la partecipazione di decine di migliaia di persone, è partito sulle note di una canzone inedita realizzata per questa giornata da Roger Waters. Prima di unirsi al corteo, Greta Thunberg ha partecipato all'evento in occasione della Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese "Rebuild Justice". E nel suo intervento ha parlato anche della recente esperienza a bordo di un'imbarcazione della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Greta Thunberg a Roma guida il corteo Pro Pal