Grave infortunio di Lauren Macuga addio ai Giochi di Milano Cortina 2026

AGI - Nuovo grave infortunio nello sci alpino: la campionessa statunitense Lauren Macuga, specialista delle discipline veloci, deve dire addio ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La 23enne di Park City, considerata una delle punte della velocità dell'US Team, si è gravemente infortunata al ginocchio sinistro nel corso di un allenamento di slalom gigante a Copper Mountain, dove nella serata italiana odierna è in programma uno slalom gigante di Coppa. Lauren dovrà essere operata a seguito della lesione al crociato anteriore e per lei la stagione è da considerarsi conclusa. Macuga la scorsa stagione aveva conquistato il bronzo in supergigante ai Mondiali di Saalbach. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Grave infortunio di Lauren Macuga, addio ai Giochi di Milano Cortina 2026

Argomenti simili trattati di recente

Honda perde il suo pupillo giapponese: grave infortunio per Shimoda @corsedimoto Vai su X

Non serve un infortunio grave per farti perdere il ritmo. Basta una caduta, una botta alla schiena e tutto si blocca. Con Wopta Per Te Vita, la tua autonomia economica non cade con te. Scopri le coperture su misura su Wopta Assicurazioni #BeProf #liberiprof - facebook.com Vai su Facebook

Sci alpino, grave infortunio per gli USA: Lauren Macuga salta le Olimpiadi - È appena iniziata la stagione olimpica per lo sci alpino, ma gli infortuni stanno davvero trasformando questo 2025- Lo riporta oasport.it

Anche l’inverno di Lauren Macuga è già finito - Cortina 2026 a causa di un grave infortunio al ginocchio destro subito in allenamento. Segnala rsi.ch

Un altro, terribile infortunio: Lauren Macuga si rompe il crociato destro. la sua stagione è già finita - In un allenamento di gigante a Copper Mountain e cadendo a velocità ridotta, l'emergente discesista statunitense (fresca dell'annata da prima vittoria in CdM e ... Scrive neveitalia.it