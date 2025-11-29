Gratteri l’inchiesta che crolla e travolge il mito
L’inchiesta che avrebbe dovuto segnare il punto di non ritorno nella lotta alla ’ndrangheta è diventata, processo dopo processo, una lunga scia di assoluzioni. Una débâcle giudiziaria che oggi pesa come un macigno sulla carriera del magistrato più celebrato d’Italia, Nicola Gratteri, e sulla costruzione mediatica che negli anni lo ha trasformato in un simbolo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
