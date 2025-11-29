Grande Fratello Manuel Milano replica a Rasha Younes | Posso provare tutto lei mente su di me
L'ex fidanzato di Rasha è ancora un fiume in piena contro la 32enne di origine palestinesi: "Non sono io quello violento". 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo alcune incomprensioni, Jonas ha scritto una poesia romantica ad Anita… #GrandeFratello Guarda il video completo: mdst.it/La-poesia-di-J… Vai su X
Grande Fratello. . I consigli di Giulia ad Anita: “Jonas ci tiene a te” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/I-consigli-di-Giulia-ad-Anita - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, Manuel Milano replica a Rasha Younes: "Posso provare tutto, lei mente su di me" - L'ex fidanzato di Rasha è ancora un fiume in piena contro la 32enne di origine palestinesi: "Non sono io quello violento" ... Si legge su comingsoon.it
Manuel Milano, chi è l’ex fidanzato di Rasha Younes del Grande Fratello/ Polemica sui soldi spesi per lei - Lui avrebbe speso per lei migliaia di euro durante la loro relazione. ilsussidiario.net scrive
Manuel, ex di Rasha del GF: “Era lei che controllava me. I regali che mi ha lanciato? Falso, li indossa nella Casa” - In seguito a quanto andato in onda durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Manuel Milano, ex compagno di Rasha Younes, ha chiesto a Fanpage ... Segnala fanpage.it