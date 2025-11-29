Grande Fratello esplode la polemica per il gesto di Simone De Bianchi a Grazia | ‘Squalificatelo’
l concorrente finisce nel mirino: il video circola ovunque. Nuova bufera al Grande Fratello. A scatenarla è Simone De Bianchi, protagonista di un gesto giudicato irrispettoso nei confronti di Grazia Kendi. Un comportamento che il giovane ha persino raccontato con leggerezza a Jonas Pepe, ma che – una volta intercettato dalla diretta e rimbalzato sui social – ha generato un’ondata di indignazione. A rendere la vicenda ancora più grave è il fatto che solo una settimana fa lo stesso Simone aveva attaccato duramente Omer Elomari per un episodio che aveva definito “irrispettoso per le donne” e “inadatto per sua madre e sua sorella”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
