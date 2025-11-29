La content creator 30enne entrerà nella Casa del Grande Fratello per una settimana. Prima della sorpresa, le era stato fatto credere di dover lasciare il Big Brother Kosovo per motivi familiari Dolce Dona, protagonista del Big Brother Vip Kosovo, sta per vivere un'avventura inaspettata: entrerà come ospite nella Casa del Grande Fratello italiano per una settimana. La notizia le è stata rivelata durante l'ultima puntata del reality, non prima di averle fatto uno scherzo 'crudele'. Dolce Dona: dalle lacrime alla gioia Momenti di forte tensione - poi una sorpresa inaspettata - per la content creator, alla gieffina kosovara era stato fatto credere di dover abbandonare immediatamente la Casa a causa di presunti problemi familiari e personali gravi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Grande Fratello, Dolce Dona lascia il Big Brother Kosovo e vola in Italia: ecco quando entrerà nella casa