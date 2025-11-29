Grande Fratello bufera nella Casa | richiesta di squalifica per un gieffino

Grande Fratello, bufera nella Casa: scoppia la richiesta di squalifica per un concorrente. La quiete apparente nella Casa del Grande Fratello è stata infranta da una nuova ondata di tensione. Nelle ultime ore, un episodio avvenuto durante una discussione tra alcuni concorrenti ha acceso il dibattito sia tra gli inquilini sia sui social, portando una parte del pubblico a chiedere la squalifica immediata di uno dei partecipanti. Ad un certo punto la madre di Simona ha affermato: “ Pensa se ti mandano in suite con Dolce! “. “ Non ci sono mai stato in suite mandatemi con Dolce “, ha risposto Simone. 🔗 Leggi su 361magazine.com

