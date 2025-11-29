Grande Fratello bufera nella Casa | richiesta di squalifica per un gieffino
Grande Fratello, bufera nella Casa: scoppia la richiesta di squalifica per un concorrente. La quiete apparente nella Casa del Grande Fratello è stata infranta da una nuova ondata di tensione. Nelle ultime ore, un episodio avvenuto durante una discussione tra alcuni concorrenti ha acceso il dibattito sia tra gli inquilini sia sui social, portando una parte del pubblico a chiedere la squalifica immediata di uno dei partecipanti. Ad un certo punto la madre di Simona ha affermato: “ Pensa se ti mandano in suite con Dolce! “. “ Non ci sono mai stato in suite mandatemi con Dolce “, ha risposto Simone. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Anita sul rapporto con Jonas: “Voglio costruire qualcosa” #GrandeFratello Vai su X
Occhi al cielo: arrivano messaggi speciali ? #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, bufera nella Casa: richiesta di squalifica per un gieffino - La quiete apparente nella Casa del Grande Fratello è stata infranta da una nuova ondata di tensione. Scrive 361magazine.com
Grande Fratello: protesta di massa, gesto assurdo e una squalifica in arrivo - Il recap della settimana e le ultime news dalla Casa del Grande Fratello: vicini furiosi col reality, web contro con Simone e strana tregua Jonas- Secondo libero.it
Grande Fratello, gesto choc di Simone contro Grazia: web invoca squalifica/ Mima atto sessuale e frasi oscene - Grande Fratello, gesto choc di Simone contro Grazia: web invoca squalifica, Mima atto sessuale con la Kendi e frasi oscene contro Dolce Dona ... Riporta ilsussidiario.net